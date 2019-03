Hauptrundenspiel in Frankreich: NBA kommt nach Paris

Hauptrundenspiel in Frankreich

Paris Premiere in Paris: Die französische Metropole ist im kommenden Jahr erstmals Schauplatz eines Hauptrundenspiels der Basketball-Profiliga NBA.

Am 24. Januar treffen die Charlotte Hornets um Frankreichs Superstar Tony Parker in der Arena im Stadtteil Bercy auf die Milwaukee Bucks. Das gab die NBA am Donnerstag bekannt.