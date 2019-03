Basketball in der NBA: Theis erreicht mit Boston die Play-offs

Basketball in der NBA

Cleveland Daniel Theis hat mit den Boston Celtics die Play-offs der NBA erreicht. Luka Doncic stellte derweil einen Rookie-Rekord ein. Die Niederlage der Dallas Mavericks konnte er aber nicht verhindern.

Theis, der in Cleveland bei gut neun Minuten Einsatzzeit ohne Korberfolg blieb, steht vor seinem ersten Einsatz in der Meisterrunde. Vor gut einem Jahr hatte der frühere Bamberger einen Meniskusriss erlitten und konnte deshalb von Boston nicht in den Play-offs eingesetzt werden. Die Celtics scheiterten damals ohne den Rookie im Halbfinale.