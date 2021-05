Nach Sieg in Unterhaching : Rostock-Fans blockieren nach Fast-Aufstieg die Autobahn A9

Ingolstadt Hansa Rostock hat beinahe den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Deshalb begleiteten mehrere Fans die Mannschaft auf dem Rückweg von Unterhaching - und blockierten die Autobahn.

Nach dem 1:0-Erfolg von Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga bei Absteiger SpVgg Unterhaching war die Polizei am Samstag auf der Autobahn A9 zu einem Großeinsatz mit über 200 Beamten gezwungen, weil übermütige Hansa-Anhänger die Autobahn in Höhe des Autobahndreiecks Holledau blockierten. Sie wollten mit den Spielern der Mecklenburger, die im Mannschaftsbus saßen, den möglicherweise wegweisenden Sieg im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern.