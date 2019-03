Basketball in der NBA: Theis und Boston kassieren vierte Niederlage in Folge

Theis und Boston kassieren vierte Niederlage in Folge

Basketball in der NBA

Boston Den Celtics geht zum Ende der Hauptrunde in der NBA ein wenig die Puste aus. Boston kassierte gegen die San Antonio Spurs bereits die vierte Niederlage in Folge, darf aber nach wie vor für die Play-offs planen.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Celtics mussten sich den San Antonio Spurs zuhause mit 96:115 (47:54) geschlagen geben.

Die Celtics, bei denen Theis in 19 Minuten elf Punkte und sieben Rebounds beisteuerte, liegen im Osten nach wie vor auf dem fünften Platz.

Basketball in der NBA

Basketball in der NBA : Houstons Harden zu stark für Theis und die Boston Celtics

Boston Celtics gewinnen ohne Theis in Phoenix

NBA : Boston Celtics gewinnen ohne Theis in Phoenix

Die Deutschen in der NBA

Porträts : Die Deutschen in der NBA

"Wir müssen jetzt tief Luft holen und ruhig bleiben", sagte Marcus Smart, mit 14 Punkten Topscorer der Gastgeber. In den verbleibenden acht Spielen vor Beginn der Play-offs will Boston wieder einen Rhythmus finden und an der Defensive arbeiten.