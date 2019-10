WTA-Finals in Shenzhen : Switolina und Halep siegen zum Auftakt - Grönefeld gewinnt im Doppel

Shenzhen Jelena Switolina und Simona Halep sind erfolgreich in die WTA-Finals in Shenzhen gestartet. Einen überraschenden Erfolg feierte auch die Deutsche Anna-Lena Grönefeld mit ihrer Doppelpartnerin Demi Schuurs.

Titelverteidigerin Jelena Switolina und Wimbledonsiegerin Simona Halep haben beim WTA-Saisonfinale in Shenzhen/China einen erfolgreichen Start erwischt. In der Violetten Gruppe gewann die Ukrainerin Switolina 7:6 (14:12), 6:4 gegen Karolina Pliskova (Tschechien), die Rumänin Halep bezwang US-Open-Siegerin Bianca Andreescu 3:6, 7:6 (8:6), 6:3, dabei wehrte sie im zweiten Satz einen Matchball der Kanadierin ab.

In der Roten Einzel-Gruppe hatten am Sonntag die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) und die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan) Auftakterfolge gefeiert. Die besten zwei Spielerinnen beider Gruppen ziehen ins Halbfinale ein, das Endspiel findet am Sonntag statt. Das Saisonfinale wird erstmals in China ausgetragen und ist mit insgesamt 14 Millionen US-Dollar dotiert.