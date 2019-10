Sexistische Entgleisung : Trainer von Gegnerin beleidigt Julia Görges während Tennis-Match

Luxemburg Diesen Spruch hätte sich der Trainer von Misaki Doi, der Gegenerin von Tennisspielerin Julia Görges beim WTA-Turnier in Luxemburg, auch sparen können. Er zog einen sexistischen Vergleich.

Beim WTA-Turnier in Luxemburg hat sich der Trainer der Gegnerin der deutschen Spielerin Julia Görges eine sexistische Bemerkung über das Aussehen der Oldesloerin geleistet. Während einer Coachingpause im zweiten Satz gegen Misaki Doi, sagte deren Trainer Christian Zahalka: „Ich weiß, es ist so, als würde man gegen Karlovic mit großen Brüsten spielen, aber sie wird nicht die ganze Zeit so aufschlagen.“