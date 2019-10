Tennis : Olympiasieger Murray erstmals seit zweieinhalb Jahren in einem Endspiel

Olympiasieger Murray erstmals seit zweieinhalb Jahren in einem Endspiel

Andy Murray in Antwerpen.

Antwerpen Erstmals seit März 2017 steht der zweimalige Olympiasieger Andy Murray wieder in einem Finale eines ATP-Turniers. Den 32-Jährigen hatten Hüftprobleme in den vergangenen Jahren zurückgeworfen.

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray kommt bei seiner Comeback-Tour nach langer Verletzungspause immer besser in Fahrt. Beim Turnier in Antwerpen erreichte der 32 Jahre alte Schotte am Samstag durch ein 3:6, 7:5, 6:2 gegen den Franzosen Ugo Humbert erstmals seit gut zweieinhalb Jahren ein Endspiel auf der ATP-Tour.