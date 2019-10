WTA-Turnier in Luxemburg : Petkovic muss im deutschen Duell gegen Lottner verletzt aufgeben

Luxemburg Antonia Lottner hat beim WTA-Turnier in Luxemburg das deutsche Achtelfinal-Duell mit Andrea Petkovic für sich entschieden. Die 23-Jährige profitierte jedoch von der verletzungsbedingten Aufgabe Petkovics.

Die künftige ZDF-Moderatorin Andrea Petkovic hat am Donnerstag beim WTA-Tennis-Turnier in Luxemburg ihrer Stuttgarter Konkurrentin Antonia Lottner den Einzug in das Viertelfinale überlassen müssen. Petkovic gab die Partie nach einem 1:6 verlorenen ersten Satz auf. Zuvor hatte Lottner bereits Tamara Korpatsch in Runde eins ausgeschaltet. Sie trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die Lettin Jelena Ostapenko.