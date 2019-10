Wegen Erschöpfung : Medwedew sagt auch für ATP-Turnier in Wien ab

Köln Sechsmal in Folge erreichte Daniil Medwedew zuletzt das Finale eines Tennisturniers. Den Anstrengungen muss der russische Shootingstar nun Tribut zollen.

Die Erfolgsserie des US-Open-Finalisten Daniil Medwedew fordert ihren Tribut. Der 23 Jahre alte Russe sagte wie schon bei seinem Heimturnier in Moskau auch die geplante Teilnahme am ATP-Turnier in Wien in der kommenden Woche wegen Erschöpfung ab. Bei seinen vergangenen sechs Turnierteilnahmen seit August hatte Medwedew sechsmal das Endspiel erreicht, dreimal gewann er den Titel. Zuletzt bezwang er beim Masters in Shanghai im Finale den deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg).