WTA-Turnier : Siegemund und Lottner in Luxemburg im Viertelfinale ausgeschieden

Frankfurt/Main Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Luxemburg im Viertelfinale ausgeschieden. Die Schwäbin war gegen Jelena Rybakina aus Kasachstan chancenlos. Zwei weitere deutsche Damen sind noch dabei.

Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Luxemburg im Viertelfinale ausgeschieden. Die 32-Jährige aus Metzingen unterlag in der Runde der letzten Acht der an Nummer drei gesetzten Kasachin Jelena Rybakina 0:6, 4:6 und verpasste damit ihren zweiten Halbfinal-Einzug in diesem Jahr.