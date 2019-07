Traum-Doppel wird Wirklichkeit : Andy Murray und Serena Williams spielen in Wimbledon gemeinsam Mixed

Andy Murray und Serena Williams spielen in Wimbledon gemeinsam Mixed

Andy Murray beim Training in Wimbledon. Foto: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE

London Das spektakuläre Comeback von Andy Murray in Wimbledon ist noch ein Stück spektakulärer geworden. Neben dem Doppel tritt der Brite auch im Mixed an. Seine Partnerin: Serena Williams.

Der zweimalige Olympiasieger Andy Murray wird bei seinem vielbeachteten Comeback in Wimbledon im Mixed an der Seite von US-Superstar Serena Williams spielen. Das teilte das Management des Briten am Dienstag mit.