Knappe Niederlage bei ATP-Turnier in Moskau : Kohlschreiber verpasst Überraschung gegen Chatschanow

Moskau Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Turnier in Moskau eine Überraschung knapp verpasst. Der Augsburger vergab gegen den an Nummer zwei gesetzten Russen Karen Chatschanow fünf Matchbälle.

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat an seinem 36. Geburtstag beim ATP-Turnier in Moskau nach fünf vergebenen Matchbällen einen Überraschungserfolg verpasst. Der Augsburger verlor im Achtelfinale gegen den an Nummer zwei gesetzten Russen Karen Chatschanow 6:3, 3:6, 6:7 (7:9). Erst am Dienstag hatte Kohlschreiber durch den Auftakterfolg gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit zweieinhalb Monaten gefeiert.