Erster ATP-Titel seit 2017 : Murray bricht nach Sieg in Antwerpen in Tränen aus

Murray bricht nach Sieg in Antwerpen in Tränen aus

Antwerpen Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat seine Comeback-Tour mit dem ersten ATP-Titel seit März 2017 gekrönt. Der 32-Jährige gewann das Finale des Turniers in Antwerpen gegen den Schweizer Stan Wawrinka 3:6, 6:4, 6:4.

"Es bedeutet mir eine Menge. Die letzten Jahre waren extrem schwierig. Ich habe nicht erwartet, in so einer Position zu sein. Ich bin unglaublich glücklich", sagte Murray, der am Ende seiner Worte in Tränen ausbrach.