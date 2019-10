Tennis-Doppel : French-Open-Sieger Krawietz/Mies für ATP Finals qualifiziert

London Die erste deutsche Beteiligung an den ATP Finals in London steht fest. Das Tennis-Doppel Krawietz/Mies, das im Juni überraschend die French Open gewonnen hatte, hat sich qualifiziert. Alexander Zverev hat ebenfalls noch gute Chancen.

Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat sich erstmals für die ATP Finals in London qualifiziert. Die beiden French-Open-Sieger profitierten von den Ergebnissen in Wien, wie die Spielerorganisation ATP mitteilte. Der Saisonabschluss der acht besten Doppel-Paarungen des Jahres wird gleichzeitig mit den ATP Finals im Einzel vom 10. bis 17. November in London ausgetragen.