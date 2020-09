RuF Hubertus Anrath-Neersen : Simona Lange feiert einen Sieg zum Abschied

Simona Lange gewinnt das L-Springen in Anrath und studiert jetzt in Budapest. Ihre Freunde aus dem Reit- und Fahrverein Hubertus Anrath-Neersen hatte sie zu einer kleinen Abschiedsfeier im Stall eingeladen.

(off) Beim gelungenen Reit- und Springturnier des RFV Hubertus Anrath-Neersen auf der Vereinsanlage „Am Malbauer“ in Anrath-Vennheide gab es mehr als 50 Siege und vordere Platzierungen für die eigenen Reiter. Simona Lange aus ihren Reihen hatte Anteil daran. Und es war sozusagen auch noch ihr Abschiedsturnier. Sie geht für zwei Jahre zum Medizinstudium nach Budapest. So gewann sie mit Catania das L-Springen und platzierte sich vorher schon im M*-Punktespringen als Sechste: „Ich freue mich, dass ich mit Catania bei unserem Turnier noch so gute Runden gedreht habe.“ Die amtierende Kreismeisterin der Jungen Reiter im Springen führte das L-Springen an (0/49,22), aber ihr wurde der Gesamtsieg noch im letzten Moment durch Svenja Horn auf Van Gogh‘s Dream (0/48,93) weggeschnappt. Sie ließ aber umso mehr als Siegerin der zweiten Abteilung feiern. Der Abschied wird ihr nicht leicht fallen, sie lässt ihren beiden Pferde Catania und Flora zurück. Vor fünf Tagen bekam sie kurzfristig Bescheid und am Donnerstag gehts bereits in Richtung Budapest los. „Ich freue mich aber auch auf mein Studium.“ Sie hatte ihre Freunde aus dem Reit- und Fahrverein Hubertus Anrath-Neersen zu einer kleinen Abschiedsfeier im Stall eingeladen und sie schenkten ihr ein Foto- und Erinnerungsbuch.