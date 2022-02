„Unzumutbar“ : Kritik an Zuständen in Olympia-Quarantäne

Kritik an Zuständen in Olympia-Quarantäne

Peking Der Deutsche Olympische Sportbund kritisiert die zum Teil schlechten Bedingungen seiner corona-positiv getesteten Athleten in den chinesischen Isolations-Hotels. Verbesserungen sollen her.

Immerhin das Frühstück schmeckte Eric Frenzel . Das war es dann aber schon mit Lichtblicken im tristen Quarantäne-Alltag des Kombinierer-Königs. Nach dem Corona-Schock wuchs bei Frenzel der Ärger über die neue Bleibe, die so gar nicht den Vorstellungen des dreimaligen Olympiasiegers entspricht. Als "unzumutbar" beschrieb Dirk Schimmelpfennig die Zustände in der Isolation, der DOSB, versicherte der Chef de Mission, bemühe sich um Verbesserungen.

Ein größeres und sauberes Zimmer soll her. "Dafür stehen wir in sehr engem Austausch mit dem IOC und dem BOCOG", sagte Schimmelpfennig. Frenzel braucht Platz, er will sich bewegen, um nicht völlig außer Form zu geraten. Zwar verpasst er wie sein ebenfalls positiv getesteter Teamkollege Terence Weber den Wettkampf der Nordischen Kombinierer am Mittwoch, einen Olympiastart in Zhangjiakou hat er aber längst nicht aufgegeben.