Olympische Spiele : So viel bekommen deutsche Athleten für eine Olympiamedaille

Peking In Peking jagen die deutschen Athletinnen Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Winterspielen. Die deutsche Sporthilfe schüttet für die erfolgreichen Aktiven Geld aus. Wie hoch die Prämien sind.

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe honoriert Olympiasiege deutscher Athletinnen und Athleten bei den Winterspielen in Peking mit einer Prämie in Höhe von 20.000 Euro. Silber- und Bronzemedaillen werden mit 15.000 bzw. 10.000 Euro prämiert.

Wie die Stiftung am Donnerstag weiter mitteilte, sind oder waren 99 Prozent der deutschen Athletinnen und Athletinnen, die in der chinesischen Hauptstadt an den Start gehen, im Förderprogramm der Sporthilfe. Nach den Olympischen Spielen 2018 in südkoreanischen Pyeongchang waren insgesamt mehr als 750.000 Euro ausgeschüttet worden.