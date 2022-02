Corona im Kreis Kleve : Situation in Krankenhäusern „verlangt den Teams alles ab“

Situation in Krankenhäusern „verlangt den Teams alles ab“

Die Personal-Situation in den Krankenhäusern ist wegen der Omikron-Welle angespannt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Aktuell befindet sich eine mittlere zweistellige Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Isolation oder Quarantäne. Das erschwert den Betrieb in den Krankenhäusern.

Bei der Betroffenheit der Kliniken im Kreis Kleve durch die Corona-Pandemie ist die Situation derzeit etwas paradox. Während derzeit auf der einen Seite die Zahl der Covid-Patienten stabil bis fallend ist, steigt der Druck in der Omikron-Welle dennoch spürbar auf die Häuser – und zwar auf Seiten des Personals. „Aktuell befindet sich eine mittlere zweistellige Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Isolation oder Quarantäne. Das erschwert den Betrieb in den Krankenhäusern und verlangt den Teams im Dienst alles ab“, sagt Christian Weßels, Sprecher der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE).