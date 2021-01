Wegen steigender Corona-Zahlen : Olympia-Gastgeber ruft Ausnahmezustand für Tokio aus

Berlin Olympia-Gastgeber Japan hat zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wegen Corona den Ausnahmezustand für den Großraum Tokio ausgerufen.

Die Beschränkungen treten am Freitag in Kraft und sollen mindestens bis zum 7. Februar andauern. Premierminister Yoshihide Suga sah sich zu dem Schritt gezwungen, nachdem die Zahl der Infektionen in den letzten Tagen nach oben geschnellt war und Tokio am Donnerstag mit 2447 neuen Fällen einen Höchstwert erreichte. 88 Prozent der Krankenhausbetten in der Hauptstadt sind belegt.