Wünsche für das Sportjahr 2021 : Das Miteinander wiederentdecken

Der Profisport wird 2021 nicht zuletzt durch die Olympischen Spiele für viele Menschen eine willkommene Ablenkung von der Corona-Krise und ein Gemeinschaftserlebnis trotz Distanz sein.

Es geht um Sieg oder Niederlage, Ruhm und Ehre, Konkurrenz und ganz oft auch um viel Geld. Das liegt seit Jahrhunderten in der Natur von sportlichen Wettkämpfen. Das wird auch in einer Zeit nach der Corona-Pandemie so sein – und das ist auch gut so. Immerhin macht all das seit jeher auch einen Großteil der Faszination von Sportereignissen aus. Die Menschen können mit ihren Idolen mitfiebern. Die Geschichten von Außenseitern, die zu Helden werden, begeistern genauso wie die von gefallenen Helden, die Menschen bewegen.