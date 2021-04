Corona-Pandemie : Inzidenzwert im Kreis Viersen steigt auf 119

Kreis Viersen Aktuell gelten 689 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Bislang wurden in 1538 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen.

Dem Kreis Viersen sind am Freitag 71 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Wie eine Sprecherin mitteilt, gelten aktuell insgesamt 689 Menschen im Kreis Viersen als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert) steigt leicht von 117 auf 119. Bislang wurden in 1538 Fällen Corona-Mutationen durch Labore nachgewiesen (im Vergleich zum Vortag steigt die Anzahl um 27). 378 Menschen sind aktuell infiziert – davon sechs mit der südafrikanischen und 372 Personen mit der englischen Variante.