Corona im Kreis Viersen : 689 Menschen im Kreis mit Corona infiziert

Symbolfoto Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Freitag 71 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten aktuell 689 Personen als infiziert - davon 41 in Grefrath, 125 in Kempen, 71 in Tönisvorst und 100 in Willich. Einen neuen Corona-Fall meldete der Kreis aus dem Hubertusstift in Willich-Schiefbahn, wo ein Mitarbeiter positiv getestet wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken