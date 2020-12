„Bach und seine Bande“ : Belarus-Präsident Lukaschenko will Olympisches Komitee verklagen

Berlin Im Weltsport ist der Streit zwischen dem IOC und Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko eskaliert. Der vom Ringe-Orden suspendierte Staatspräsident will vor Gericht ziehen.

Den Ausschluss von Olympia nahm der weltweit in der Kritik stehende Machthaber zumindest nach außen hin gelassen auf. "Ich habe seit 25 Jahren nicht mehr an diesen Veranstaltungen teilgenommen und werde das überleben", meinte Lukaschenko, der die Rechtmäßigkeit des Beschlusses anzweifelt: "Haben sie alle Länder befragt?" Kein Verständnis hatte er dafür, dass auch sein Sohn Viktor als erster Vizepräsident des NOK suspendiert wurde. "Okay, ich werde es überleben, aber warum bestrafen sie Kinder?", fragte der 66-Jährige.

Swetlana Tichanowskaja, die im Exil lebende Oppositionsführerin in Belarus, glaubt dagegen, dass die IOC-Entscheidung Lukaschenko hart treffe. "Ich denke, es ist ein schwerer Schlag für ihn persönlich und ein großer Reputationsschaden, da er jetzt auch im Sport als Persona non grata gilt", sagte sie der ARD-Sportschau.

Fraglich ist, was mit der für 2021 geplanten Eishockey-WM passiert, die in Belarus und Lettland stattfinden soll. Am Dienstag wollte sich Präsident Rene Fasel vom Weltverband IIHF mit Lukaschenko beraten. Doch eine Corona-Erkrankung bei Fasel ließ das Treffen platzen. Fasel betonte aber, dass die IIHF die WM weiter auch in Belarus austragen wolle.