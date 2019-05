Vierter im Formel-2-Qualifying : Schumacher nimmt Podestplatz ins Visier

Monte Carlo Mick Schumacher hat beim ersten Formel-2-Rennen am Freitag in Monaco Chancen auf seinen ersten Podestplatz. Der 20-Jährige wurde im Qualifying Vierter.

Mick Schumacher (20) hat in der Formel 2 sein bislang bestes Qualifying absolviert und nimmt seinen ersten Podestplatz ins Visier. Der Rookie vom Prema-Team startet als Vierter in das siebte Saisonrennen in Monaco am Freitag (11.30 Uhr). Im Qualifying hatte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Donnerstag 0,793 Sekunden Rückstand auf die Spitze.