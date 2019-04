Streit um Gruppe-H-Fahrzeuge : Motorsport-Bund und Rallye-Veranstalter streiten vor Gericht

Düsseldorf Der deutsche Motorsport-Bund liegt vor dem Landgericht Düsseldorf mit einem Rallye-Veranstalter über Kreuz. Grund ist ein Verbot ganz bestimmter Fahrzeuge.

So in etwa könnte man die Ausgangslage für den Prozess beschreiben, der gerade am Landgericht Düsseldorf zwischen dem Deutschen Motorsportbund (DMSB) und einem Rallye-Veranstalter im bayrischen Grabfeld eröffnet wurde. Der dort ansässige „Rallye Supercup e.V.“ wollte es jedenfalls nicht hinnehmen, dass seine renommierte Veranstaltung durch den vom DMSB gewollten Ausschluss der hochmotorisierten und spektakulären Gruppe-H-Fahrzeuge an Farbigkeit und Publikumsinteresse verliert. Denn nicht jedes Zuschauerauge mag sich mit dem Allradantrieb der modernen Rallyefahrzeuge und ihren elektronischen Fahrhilfen anfreunden. Schnell sind die zwar auch, aber ansonsten doch eher manierlich unterwegs. Die älteren, eigentlich schon zu den Oldtimern zählenden Gruppe H-Fahrzeuge, vorzugsweise mit Heckantrieb, begeistern dagegen die Fans besonders auf Schotterstrecken. Die Fahrer dieser Autos müssen noch richtig arbeiten – das sieht man auch, die haben ihre natürlich auch Tüv-geprüften Fahrzeuge über Jahrzehnte aufgebaut und gepflegt, und können hier noch um Bestzeiten kämpfen. Das unterscheidet sie von den hiesigen Oldtimer-Veranstaltungen, denn da darf nur gerollt werden.

Ein Motorsportbund, der sich bislang auf seine Monopolstruktur verlassen konnte, lässt sich eine solche Haltung nicht gefallen. Einen Weg zur wirtschaftlichen Vernichtung des Veranstalters sah man nun offenbar in dem Umweg, Urheberrechte an den eigentlich ungültigen Reglements juristisch geltend zu machen. Ein Streitwert von 100.000 Euro wurde in den Raum gestellt – dabei waren die Bestandteile dieses Reglements vom DMSB nur aus dem Französischen übersetzt worden und dienen als Basis auch anderen kleinen genehmigten und ungenehmigten Veranstaltungen, die aber bislang nicht in den Fokus des Deutschen Motorsportbundes gerieten. Was die Klage des DMSB gegen den Ralley Supercup e. V. betrifft, so schickte der Richter am Düsseldorfer Landgericht die Prozessbeteiligten nun erst mal wieder nach Hause. Die vom Motorsportbund vorgebrachten Gründe seien bei weitem nicht stichhaltig genug, um ein Urteil sprechen zu können.