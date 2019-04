Sechster im Qualifying von Baku : Schumacher weckt Podiums-Hoffnungen

Baku Mick Schumacher ist in seinem zweiten Formel-2-Qualifying auf Rang sechs gefahren und hat damit Hoffnungen auf seine erste Podiumsplatzierung geweckt. Bei seinem ersten Einsatz hatte es der 20-Jährige zweimal direkt in die Punkteränge geschafft.

Mick Schumacher (20) hat sich zum Auftakt seines zweiten Formel-2-Wochenendes in starker Form präsentiert und Hoffnungen auf sein erstes Podium geweckt. Der Prema-Pilot und Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher belegte am Freitag im Qualifying zum ersten Rennen in Baku/Aserbaidschan am Samstag (10.00 Uhr MEZ) in 1:55,797 Minuten den sechsten Platz.