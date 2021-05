Neue Hoffnung in Formel 1 : Vettel schielt nach Upgrades auf erste WM-Punkte in Barcelona

Barcelona Sebastian Vettel hat im freien Training zum Großen Preis von Spanien einen soliden Eindruck hinterlassen. Derweil hatte WM-Herausforderer Red Bull große Schwierigkeiten.

Fehlerfrei blieb Vettel trotzdem nicht. Im ersten Training am Vormittag beschädigte er den Frontflügel an den Randsteinen in Kurve sieben. Vettels Auto hat für das Rennen in Spanien Upgrades am Unterboden erhalten. Im vierten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) will der Heppenheimer damit endlich erstmals in die Top 10 fahren.