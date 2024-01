Extremsportler Travis Pastrana Der Mann mit den 199 Leben

Dass er alles erreicht hat, bekam Travis Pastrana vor vier Monaten schwarz auf weiß – doch bei seiner Aufnahme in die Ruhmeshalle des Motorradsports beging der sonst so Unerschütterliche vor lauter Aufregung einen Fauxpas: „Bei der wichtigsten Person überhaupt habe ich mich gar nicht bedankt: meiner Mama“, schrieb er tags darauf peinlich berührt bei Facebook. „Über all die Jahre hinweg hat sie ihre mütterlichen Instinkte bekämpft, um mir zu erlauben, meinem Traum nachzujagen. Sie stand immer voll hinter mir und hat mich in der Spur gehalten.“