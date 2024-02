„Sind bereit“ Alpine präsentiert neuen Schumacher-Rennwagen

Nach einem Jahr nur als Ersatz- und Testfahrer in der Formel 1 bei Mercedes hatte Mick Schumacher genug vom Zuschauen und heuerte in der Langstrecken-Rennserie an. Jeder sei ehrgeizig bei Alpine, dass es gut laufe, sagte er. Das habe auch die Flamme in ihm noch mehr entfacht, in diesem Jahr wieder Rennen zu fahren. Seinen Posten bei Mercedes behält er. Reisestress und Dopplungen wie gleich am Auftaktwochenende inklusive, wenn die Formel 1 in Bahrain und die World Endurance Championship in Katar am ersten März-Wochenende starten.