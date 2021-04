99. Formel-1-Pole : Hamilton in Imola auf Startplatz eins

Hamilton in Imola auf Startplatz eins

Imola Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz eins in den Großen Preis der Emilia-Romagna. Der Mercedes-Pilot sicherte sich im Qualifying zum zweiten Formel-1-Saisonrennen die Pole Position vor dem Red-Bull-Duo Sergio Perez (Mexiko) und Max Verstappen (Niederlande).

"Es ist ein großartiger Tag. Ich hatte nicht erwartet, vor den Red Bull zu stehen. Sie waren so stark", sagte Hamilton, der zum 99. Mal in der Königsklasse von ganz vorne startet und damit als Favorit ins Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und Sky) geht. Sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über Rang acht hinaus.