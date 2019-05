Motorsport : Mick Schumacher bewunder Vater Michael „mit jedem Tag mehr“

Carcelona Sohn Mick Schumacher hat die Leistung seines Vaters im Fortmel-Sport gewürdigt. Seine Bewunderung wächst noch immer. Der 20-Jährige fährt in diesem Jahr in der Formel 2.

Mick Schumachers Bewunderung für seinen Vater Michael wächst noch immer. „Was er getan hat, war außergewöhnlich. Das erkenne ich mit jedem Tag mehr“, sagte der 20 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters am Donnerstag in Barcelona. Mick Schumacher fährt derzeit in der Nachwuchsklasse Formel 2 und bereitet sich dort auf eine Karriere in der Motorsport-Königsklasse vor. „Meine Erwartung ist derzeit immer die gleiche: Ich will so viel wie möglich lernen und mich weiter verbessern“, sagte er.