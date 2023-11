Neue Herausforderung Mick Schumacher fährt Langstrecken-WM für Alpine

Mick Schumacher fährt im kommenden Jahr für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das gab der französische Hersteller am Mittwoch bekannt. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird damit auch bei den legendären 24 Stunden von Le Mans am Steuer des Alpine A424 sitzen. Mitte des vergangenen Monats hatte der 24-Jährige im südspanischen Jerez de la Frontera den Prototypen bereits getestet.