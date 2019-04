EHF-Pokal : Füchse Berlin gewinnen Viertelfinal-Hinspiel in Hannover deutlich

Hannover Die Füchse Berlin stehen mit einem Bein im Halbfinale des EHF-Cups. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic gewann das Viertelfinal-Hinspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf klar mit 34:26 (15:14).

Die Handballer der Füchse Berlin stehen vor dem Einzug ins Halbfinale des EHF-Pokals. Der Hauptstadt-Klub gewann am Sonntag das Viertelfinal-Hinspiel beim Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf deutlich mit 34:26 (15:14) und hat damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 28. April (15.00 Uhr) in heimischer Halle. Die Europapokal-Endrunde findet am 17. und 18. Mai in Kiel statt.