In Portners Trikot Magdeburg in Gedanken bei suspendiertem Torhüter

Im Moment des bislang größten Erfolges in dieser Saison dachten die Handballer des SC Magdeburg an ihren gesperrten Torhüter Nikola Portner. „Wir haben auch für ihn gespielt. Das ist unser Freund, unser Teamkamerad. Wir haben ihn in unserem Herzen“, sagte Rückraumspieler Janus Dadi Smarason nach dem gewonnenen Pokalfinale gegen die MT Melsungen am Sonntag in Köln.