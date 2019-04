Ärger um Heinevetter-Wechsel : Thomalla ätzt gegen Füchse-Manager Hanning

Berlin Der Wechsel von Silvio Heinevetter von Berlin nach Melsungen sorgt weiter für Wirbel. Der Torhüter und seine Lebensgefährtin Simone Thomalla bezichtigen Bob Hanning der Lüge. Doch der Füchse-Manager kontert die Vorwürfe.

Ein Beitrag geteilt von Simone Thomalla (@simonethomalla) am Apr 13, 2019 um 8:21 PDT

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Hanning erklärte, dass Vertragsgeschichten grundsätzlich nicht an die Öffentlichkeit gehörten, "aber nun zwingt er mich dazu. Fakt ist: Silvio ist unser teuerster Spieler, seine Leistungen in den vergangenen anderthalb Jahren waren durchwachsen und wir sind nicht so zufrieden, wie man es von einem Weltklasse-Torhüter erwarten darf."