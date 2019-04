Handball-Nationalspieler Kühn verlängert : MT Melsungen stellt Weichen für erfolgreiche Zukunft

Melsungen Handball-Bundesligist MT Melsungen bastelt weiter an einer schlgkräftigen Mannschaft. Nach der Verpflichtung von Nationaltorwart Silvio Heinevetter hat nun ein weiterer Nationalspieler ein neues Arbeitspapier unterzeichnet.

"Der Verein hat auch in der langen Verletzungsphase zu mir gestanden und mir dadurch gezeigt, dass er weiterhin an mich glaubt. Dafür bin ich sehr dankbar", sagte Kühn: "Ich bin zur MT gekommen mit dem Ziel, international zu spielen. Das hat bisher noch nicht geklappt, könnte aber in der kommenden Saison wahr werden. Auf jeden Fall haben wir noch viel vor."