Handball : DHB-Pokal wird reformiert

Der Deutsche Handballbund und die Handball-Bundesliga planen eine Pokalreform. In Zukunft sollen nur noch 32 Mannschaften im Hauptwettbewerb stehen. Unterklassige Mannschaften erhalten Heimrecht.

Der DHB-Pokal soll reformiert werden. Ab der Saison 2020/21 wird es keine Viererturniere in der 1. Runde mehr geben, stattdessen sehen die gemeinsamen Pläne des Deutschen Handballbundes (DHB) und der Handball-Bundesliga (HBL) eine vorgeschaltete Qualifikation mit 24 unterklassigen Mannschaften vor. Die zwölf Sieger nehmen an der Hauptrunde, in der auch die 18 Bundesligisten in den Wettbewerb einsteigen, mit insgesamt 32 Teams teil.