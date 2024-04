Finanzielle Lücke Hamburgs Handballer erhalten Lizenz nur unter einer Bedingung

Den Hamburgern war bereits in der Serie 2015/16 nachträglich die Lizenz für die laufende Spielzeit entzogen worden. Der Verein startete daraufhin in der viertklassigen Oberliga neu und schaffte zur Saison 2021/22 den Aufstieg in der Bundesliga. Die vergangene Saison schloss der HSVH auf dem siebten Tabellenplatz ab.