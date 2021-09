Volleyball, 2. Liga : TSV-Volleyballerinnen lassen Stralsund keine Chance

Leverkusen Das Team von Trainer Tigin Yaglioglu lässt sich gegen die Wildcats aus Stralsund von einer schwächeren Phase im zweiten Satz nicht beirren und gewinnt 3:0. Das Ergebnis des TSV Bayer bestätigt die gute Frühform der Volleyballerinnen.

In Bonn waren die Leverkusenerinnen klar favorisiert und dominierten die Partie trotz vieler Wechsel. Dass Stralsund allerdings nahezu chancenlos vom Feld ging, überraschte auch Yaglioglu: „Die Wildcats sind immerhin ein gestandener Zweitligist, der stets oben mitmischt. Wir waren gewarnt, weil sie am ersten Spieltag schon 0:3 unterlegen waren und entsprechend auf Wiedergutmachung aus waren.“

Vor 200 Zuschauern in der Ostermann-Arena legten die Gastgeberinnen aber einen Auftakt nach Maß hin. „Unsere Aufschlagstrategie ist komplett aufgegangen“, sagte der Coach, der nur zwei Servicefehler am gesamten Spieltag bei seinem Team beobachtete. Charlotta Werscheck, Clara Wübbeke, Sarah Overländer, Jule Hellmann, Laura Broekstra und Alexa Kaminski legten bis zum 19:10 vor. Für die drei Letztgenannten kamen dann Malin Schäfer, Laurine Vinkesteijn sowie Lena Overländer, die den Druck auf den Gegner noch weiter erhöhten und den Satz mit 25:13 beendeten.

Das Trio war es auch, das im beim 3:10-Rückstand im zweiten Durchgang hereinkam und dem Satz die entscheidende Wende gab. „Es war nicht so, dass Stralsund besonders gut gespielt hatte“, erläuterte Yaglioglu. „Wir hatten bis zum Angriffsschlag alles richtig gemacht, haben den Ball dann aber mehrere Male in Folge voll in den Block geschossen.“ Mit den Einwechslungen änderte sich das, der TSV ging beim 18:17 erstmals in Führung und hatte wenig später den Satz mit 25:20 unter Dach und Fach. Im dritten Satz (25:15) lief alles glatt, so dass Yaglioglu Wiebke Ritter und und Alicia Heimbach noch zu ihren Heimspieldebüts verhelfen konnte.