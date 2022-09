Volles Haus, englischer Rasen : U21 steht in Sheffield auf dem Prüfstand

Fehlt gegen England: Youssoufa Moukoko. Foto: dpa/Swen Pförtner

Sheffield England calling: Auf das deutsche U21-Nationalteam wartet in Sheffield mit England der nächste dicke Brocken, nur 24 Stunden nach dem Duell der A-Mannschaften.

Vor dem Härtetest in Sheffield wartete auf die deutsche U21 noch ein bewegender Ortstermin. Vor dem Hillsborough Stadium legte das Team um Trainer Antonio Di Salvo am Denkmal für die Stadion-Katastrophe von 1989 Blumen nieder und gedachte der 97 Toten. „Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, an so einem Ort Präsenz zu zeigen“, sagte Di Salvo nach dem nicht alltäglichen Auftakt zur einer kurzen, aber intensiven Dienstreise nach England.

Denn die Partie im Mutterland des Fußballs wird am Dienstag (20.45 Uhr/ProSieben Maxx) nur 24 Stunden nach dem Duell beider A-Nationalmannschaften in Wembley zu einem echten Highlight. „Viel Intensität, einen guten Rasen, ein paar mehr Zuschauer - und hoffentlich das Glück auf unserer Seite“, erwartet Offensivspieler Jan Thielmann vom 1. FC Köln für die Begegnung an der Bramall Lane, der Heimat von Zweitliga-Spitzenreiter Sheffield United.

Neun Monate vor der EM hofft Di Salvo wie schon beim 0:1 gegen Frankreich am Freitag in Wiesbaden auf wichtige Erkenntnisse für den Titelverteidiger. „England kommt gerade recht“, sagt der DFB-Trainer: „Wir wollen diese Tests, um zu schauen, wo wir stehen.“ Verzichten muss er allerdings auf Torjäger Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Torhüter Nico Mantl (Red Bull Salzburg), die am Montag angeschlagen die Heimreise antraten.

Ein echtes Heimspiel hat derweil Offensivspieler Reda Khadra, der seit dem Sommer bei Sheffield United spielt - vor zwei Wochen erzielte er tief in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer bei Swansea City. „Das Spiel wird etwas Besonderes für mich. Es ist unser Stadion. Ich hoffe, dass reichlich Zuschauer kommen. Es wird ein geiles Spiel gegen England, und ich hoffe, dass wir da gewinnen können“, sagt der 21-Jährige.

Partien gegen den zweimaligen U21-Europameister England, der mit acht Siegen aus zehn Spielen problemlos durch die Qualifikation für die EM 2023 marschierte, sind seit jeher Highlights für die deutsche U21. 2009 (Finale) und 2017 (Halbfinale) führte der Weg zum Titel jeweils über den alten Rivalen. Am 21. September 1982 wiederum gab es im Final-Hinspiel eine vorentscheidende Niederlage - in Sheffield, an der Bramall Lane.

Fast auf den Tag genau 40 Jahre später tritt nun wieder eine deutsche U21 in dem traditionsreichen Stadion an. Sportlich steht deutlich weniger auf dem Spiel, doch das ist egal. „England ist immer etwas Besonderes, da besteht viel Geschichte“, sagte Kapitän Kapitän Angelo Stiller (TSG Hoffenheim). Die nächste folgt schon am Dienstag.

