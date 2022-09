Katar-Debatte beschäftigt Nationalmannschaft : Warum die neue DFB-Kapitänsbinde für Diskussionen sorgt

Die Kapitänsbinde der DFB-Elf für die WM in Katar. Foto: AFP/ANDRE PAIN

Leipzig Welche gesellschaftliche Verantwortung hat die Nationalmannschaft? Kurz vor der Fußball-WM in Katar geht es um die scheinbar an die Regenbogen-Flagge angelehnte Kapitänsbinde. Reicht sie als Symbol? DFB-Direktor Bierhoff befürchtet einen „Spagat“.

Zwei Monate vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan reißt die Debatte um die angemessene Haltung gegenüber Turnier-Gastgeber Katar nicht ab. Im Fokus der Kritik steht dabei aktuell die als Symbol gedachte Kapitänsbinde der DFB-Elf und anderer großer Fußball-Nationen wie England, Frankreich oder den Niederlanden mit einer der Regenbogenflagge ähnelnden Farbgebung. Topstars wie Manuel Neuer , Englands Mittelstürmer Harry Kane oder Frankreichs Weltmeister-Torwart Hugo Lloris wollen sie in Katar als gut sichtbares Zeichen am Oberarm tragen.

„Für mich wirkt diese Idee wie ein schlechter Versuch, niemandem auf die Füße zu treten - weder der Pride-Bewegung noch den Ausrichtern der WM. Menschenrechte sind aber nicht verhandelbar“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Wenn man glaubwürdig gegen Diskriminierung und für Menschenrechte und Vielfalt einstehen möchte, dann sollte man auch das notwendige Rückgrat haben“, mahnte Djir-Sarai.

Auch Fan-Vertreter Dario Minden übte scharfe Kritik. „Das wirkt schon schwach. Es ist noch nicht einmal die Pride-Flagge, es sind andere Farben darauf abgebildet. Wenn es das einzige ist, was an Haltung vom DFB kommt, wäre das peinlich bis katastrophal. Ich erwarte vom DFB und denke auch, dass da mehr kommen wird“, sagte der Vertreter der Fan-Organisation „Unsere Kurve“ dem „Tagesspiegel“.

Minden war durch eine verbale Konfrontation mit dem katarischen Botschafter in Deutschland bei einem DFB-Kongress am vergangenen Montag zum Gesicht der Katar-Kritiker geworden. „Ich habe Sex mit anderen Männern. Das ist normal. Gewöhnen Sie sich daran oder verschwinden Sie aus dem Fußball“, hatte Minden auf dem Podium dem Diplomaten gesagt und dafür im Netz viel Lob erhalten.

Die Rechtslage für Angehörige der LGBTIQ*-Community in Katar steht derzeit im Zentrum der Kritik - mehr noch als die bedenkliche Lage für Gastarbeiter. Vertreter der LGBTIQ*-Community raten bislang von einer Reise nach Katar ab. Die englische Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-Menschen, intergeschlechtliche sowie queere Menschen. Das Sternchen ist Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter.

Die Nationalspieler werden im Rahmen der aktuellen Länderspiele in der Nations League gegen Ungarn und England praktisch täglich mit dem Thema konfrontiert. Keine leicht zu lösende Situation, wie Hansi Flick konstatierte. „Es ist einfach, immer zu kritisieren, wenn man irgendwo sitzt und nicht die Entscheidung trifft“, sagte der Bundestrainer vor der Ungarn-Partie in Leipzig.

Die ganze Aufregung also ein einziges Farb-Missverständnis? Die Binde sollte nach DFB-Angaben gar keinen Regenbogen darstellen. Die Botschaft des 'One Love Armbands' soll sich vielmehr gegen jede Form von Diskriminierung wenden.

„Rot, Schwarz und Grün finden sich in der Panafrikanischen Flagge, Pink, Gelb und Blau symbolisieren die Pansexual Flagge. Die an der Aktion 'One-Love-Armband' beteiligten Nationen wollen eine positive Botschaft für jede Form von Vielfalt senden“, hieß es am Freitag vom DFB. Die Niederländer nutzen das Logo schon länger und machten ihren europäischen Kollegen den Vorschlag zur gemeinsamen Nutzung. DFB-Kapitän Neuer hatte bei der EM 2021 mit einer Regenbogen-Binde gespielt.