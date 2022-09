Testspiel der U21 : Di Salvo setzt in Sheffield auf das Kollektiv

Di Salvo setzt in Sheffield auf das Kollektiv

Magdeburg Ab auf die Insel: Auf die deutsche U21 wartet in England der nächste Prüfstein. Geht es nach den Marktwerten, ist das DFB-Team erneut Außenseiter. Für Trainer Antonio di Salvo sind das allerdings nur Zahlen.

Die astronomischen Summen ließen Antonio Di Salvo so kalt wie das Schmuddelwetter in Sheffield. Auf insgesamt 331 Millionen Euro wird derzeit der Marktwert der englischen U21-Nationalspieler taxiert, auf die Deutschland am Dienstag im zweiten Härtetest binnen fünf Tagen trifft. Den DFB-Coach reizt die Reise auf die Insel aber umso mehr. „Das sind nur Zahlen. Zahlen kann man im Kollektiv besiegen“, sagte Di Salvo.