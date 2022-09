EM-Revanche als WM-Mutmacher : DFB-Team will Wiedergutmachung in Wembley

Bundestrainer Hansi Flick leitet das Training. Foto: dpa/Jan Woitas

London Nach der ernüchternden Niederlage in der Nations League gegen Ungarn muss sich die Mannschaft von Hansi Flick im Klassiker gegen England Rückenwind für die WM holen.

Hansi Flick schnappte sich Thomas Müller beim Abschlusstraining in Leipzig zum Einzelgespräch, Stunden später hatte der Bundestrainer hoch über den Wolken 90 Minuten Zeit zum Grübeln. Wer soll die Tore schießen? Wie bekommt er die Auswirkungen der Bayern-Krise in den Griff? Der Klassiker gegen England in London soll ihm wichtige Antworten liefern - und 58 Tage vor dem WM-Auftakt gegen Japan als dringend benötigter Stimmungsaufheller dienen.

Die EM-Revanche als WM-Mutmacher: Auch Oliver Bierhoff ist sich der großen Bedeutung der Begegnung am Montag (20.45 Uhr/RTL) im mit 90.000 Zuschauern ausverkauften Wembley-Stadion bewusst. „Das ist der letzte Test vor der Nominierung, wir wollen Wiedergutmachung und Vertrauen sammeln, das ist enorm wichtig“, sagte der DFB-Geschäftsführer fast schon beschwörend.

Die ernüchternde Niederlage gegen Ungarn (0:1) und der damit verspielte Gruppensieg in der Nations League haben die Zweifel an einer erfolgreichen Titelmission wachsen lassen - diese würde laut DFB mit 400.000 Euro pro Spieler belohnt. Dafür sollte im Duell der Frustrierten mit den in der Nationenliga als Absteiger feststehenden Three Lions unbedingt ein Erfolgserlebnis her, denn Flick sieht seine Nationalspieler danach erst am Tag vor dem Abflug ins Kurz-Trainingslager im Oman (14. bis 18. November) wieder.

Flick heizte den Konkurrenzkampf dementsprechend noch einmal an. „Für jeden einzelnen Spieler ist das ein Ansporn, am Montag alles zu geben und die sechs Wochen danach zu nutzen, um vorbereitet zu sein. Wir müssen gegen England schauen, dass wir über 90 Minuten besser spielen“, sagte der 57-Jährige, der gegen Ungarn „Mut, Vertrauen, Dynamik und Intensität“ vermisste, dafür aber „zu viele Fehler“ sah.

Schon vor der Regeneration und Analyse der ersten Niederlage im 14. Spiel unter seiner Regie am Samstag und dem Training mit offensichtlich gut gelaunten Nationalspieler am Sonntag verkündete Flick, dass „die Zeit der Experimente vorbei“ sei. „Wir wissen jetzt, worum es geht, das hat uns die Augen geöffnet. Die Mannschaft ist wach gemacht worden, das tut uns gut“, ist sich der Bundestrainer nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen sicher.

Foto: dpa/Arne Dedert 40 Bilder So stehen die WM-Chancen der deutschen Nationalspieler

Personell wird er Veränderungen vornehmen. Für den gelbgesperrten Abwehrchef Antonio Rüdiger dürfte Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung an die Seite seines Dortmunder Teamkollegen Niklas Süle rücken. Rechts hinten hat Flick den Versuch mit Jonas Hofmann für gescheitert erklärt, Thilo Kehrer sollte seinen Platz einnehmen.

Viel größer sind die Probleme im Sturm. Selbst in der besseren zweiten Hälfte gegen Ungarn habe man sich „zu wenig Torchancen herausgespielt“, monierte Flick, der für Timo Werner auch Kai Havertz ganz vorne reinstellen könnte.

Die Behäbigkeit im Ungarn-Spiel schrie zudem nach den Dribblings und der Kreativität eines Jamal Musiala. „Es ist ein Genuss, ihn spielen zu sehen. Er hat diese Leichtigkeit am Ball, um sich auch aus Drucksituationen zu lösen. Er hat für sein Alter auch eine hohe Torgefahr“, lobte Flick den 19-Jährigen in den Himmel.

Das Problem: Musiala spielt beim FC Bayern, und die Krise des deutschen Rekordmeisters sickert auch in die Nationalmannschaft. „Man hat gemerkt, dass bei vielen Spielern die Phase im Verein nicht die leichteste ist“, sagte Ersatzkapitän Müller nach dem Ungarn-Spiel.

Foto: dpa/Tom Weller Infos Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2022

Das alles gilt es am Montag auszublenden. „Für beide Mannschaften kann das nach den Niederlagen wichtig sein“, sagte Bierhoff, der mit seinem unvergessenen Golden Goal die DFB-Auswahl 1996 in Wembley zum EM-Titel schoss.

Doch die jüngsten Erinnerungen an die Kultstätte des Fußballs sind weniger erfreulich. Bei der EM vor einem Jahr scheiterte das DFB-Team im Achtelfinale am Gastgeber (0:2). „Das würden wir gerne vergessen machen“, sagte Bierhoff - auch mit Blick auf Katar. Die Spieler sind sich der immensen Bedeutung bewusst. „Gegen England“, betonte Ilkay Gündogan, „gibt es nie Freundschaftsspiele.“

(sid/stja)