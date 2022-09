Nations League : England steigt nach 0:1 gegen Italien ab

Düsseldorf England ist aus Liga A der Nations League abgestiegen: In der Deutschland-Gruppe 3 verlor der Vize-Europameister in Italien mit 0:1 und steht damit als Letzter fest. Bosnien-Herzegowina hat derweil den Aufstieg klargemacht.

Zwei Monate vor der Fußball-WM in Katar sucht Vize-Europameister England noch seine Form und muss in der Nations League aus der A-Liga absteigen. In der Neuauflage des EM-Finales verloren die Three Lions in Italien 0:1 (0:0) und liegen in der Gruppe A3 vor dem letzten Spiel am Montag (20.45 Uhr) gegen die deutsche Nationalmannschaft mit vier Punkten Rückstand auf dem letzten Platz.