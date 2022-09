“Absolut enttäuscht“ : Niederlage gegen Ungarn weckt beim DFB-Team viele Zweifel

Weckruf zur rechten Zeit oder ein Alarmsignal? Die ernüchternde Niederlage gegen Ungarn wirft das DFB-Team zurück und Hansi Flicks Mängelliste wächst vor dem WM-Start in acht Wochen.

Hansi Flick schob sich auf seinem Weg aus der Leipziger Arena dicht an einem Rettungswagen vorbei. Ein Notfall ist seine Mannschaft nach dem ernüchternden 0:1 (0:1) gegen Ungarn in der Nations League zwar noch nicht. Aber der Bundestrainer muss nach der ersten Niederlage seiner Amtszeit zwei Monate vor dem WM-Start die richtige Therapie einleiten - sonst droht in der Wüste ein böses Erwachen.

„Wir wissen jetzt, worum es geht, das hat uns die Augen geöffnet“, sagte Flick nach dem in der ersten Halbzeit rätselhaft einfallslosen und emotionslosen Auftritt: „Besser ärgern wir uns jetzt als bei der WM.“

Doch die Mängelliste ist vor dem Auftakt gegen Japan am 23. November im Khalifa International Stadium in Katar länger geworden. „Wenig Mut, wenig Vertrauen, wenig Dynamik, wenig Intensität, viele Fehler“, stellte Flick angesichts der schlechtesten Halbzeit in den 14 Spielen unter seiner Regie fest. Darüber sei er „absolut enttäuscht“. Selbst in der besseren zweiten Halbzeit habe man sich „zu wenig Torchancen herausgespielt“.

Doch warum ließ seine Mannschaft im vorletzten Spiel vor der Kadernominierung das Feuer und eine Spiel-Idee vermissen? „Eine gute Frage“, sagte Flick und biss sich auf die Zunge: „Ab und zu sollte man nicht ganz seine Emotionen rauslassen.“

Doch es brodelte in dem 57-Jährigen, schließlich hatte er durch das traumhafte Hackentor von Adam Szalai (17.) sein erstes konkretes Ziel im Amt verfehlt: die erstmalige Teilnahme am Final Four der Nationenliga. Daher müsse man aus dem Spiel „etwas lernen und mitnehmen“.

Bestenfalls schon für den sportlich bedeutungslos gewordenen Klassiker am Montag (20.45 Uhr/RTL) im Wembley-Stadion gegen den Absteiger England. Dennoch gebe es „für jeden einzelnen Spieler den Ansporn, alles zu geben und die sechs Wochen danach zu nutzen, um vorbereitet zu sein“, so heizte Flick den Konkurrenzkampf noch einmal an, und er verkündete: „Die Zeit der Experimente ist vorbei.“

Gegen Ungarn hatte Flick Jonas Hofmann noch einmal als Rechtsverteidiger ausprobiert und zeigte sich danach selbstkritisch. „Ich habe mich für eine Aufstellung entschieden, die nicht so gefruchtet hat.“

Doch das war nicht der Grund für die Niederlage. Wichtige Stützen (Serge Gnabry, Thomas Müller) sind außer Form. Auf beiden Außenverteidigerpositionen mangelt es an gehobener internationaler Klasse, das große Sturmproblem bleibt ein nerviger Begleiter.

Timo Werner war bei seinem Heimspiel fast überhaupt kein Faktor. Die von Flick geforderten Pässe in die Tiefe fehlten. Als sich der viermalige Weltmeister nach dem Wechsel ein paar Räume durch mehr Aufwand gegen dicht gestaffelte Ungarn geschaffen hatte, mangelte es an Durchschlagskraft.

Die Spieler nahmen sich selbst in die Pflicht. „Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und schnell aufwachen. Wir haben definitiv sehr viel zu tun“, sagte der in London gelbgesperrte Abwehrchef Antonio Rüdiger und legte den Finger in die Wunde: „Sie wollten mehr, waren galliger, haben mehr Zweikämpfe gewonnen - das darfst du nicht akzeptieren.“

Ilkay Gündogan erlebte „45 Minuten zum Vergessen“. Es sei „sehr langsam, sehr behäbig, kaum flexibel“ gewesen. Hofmann formulierte es drastischer: „Die erste Halbzeit war einfach richtig scheiße.“

Und die Bayern? Sie schüttelten ihre Vereinskrise auch im DFB-Trikot nicht ab. „Man hat gemerkt, dass bei vielen Spielern die Phase im Verein nicht die leichteste ist“, klagte Ersatzkapitän Müller. Joshua Kimmich haderte mit dem „zu langsamen Passspiel“ und „zu vielen Fehlern“.

DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff forderte in England „Wiedergutmachung“. Es sei mit Blick auf die WM „enorm wichtig, Vertrauen zu sammeln“.

Flick und seine Spieler beteuerten unisono, dass sie die Niederlage nicht umwerfe. Man müsse „das Konzept des Trainers weiter verfolgen“, so Müller. „Wir gehen unseren Weg weiter“, sagte Hofmann. Und „Oberarzt“ Flick ergänzte: „Die Mannschaft ist wach gemacht worden, das tut uns gut.“

