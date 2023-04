2:2 gegen Elversberg MSV freut sich über gewonnenen Punkt gegen „beste Mannschaft der Liga“

Auch wenn der MSV Duisburg gegen die SV Elversberg auch im achten Spiel in Folge in der 3. Liga sieglos blieb, waren Spieler und Trainer mit dem 2:2 nicht unzufrieden. Zum zweiten Mal in Folge holten die Zebras einen Punkt gegen ein Spitzenteam. „Wir haben hier heute gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt“, betonte Trainer Torsten Ziegner. „Da sind viele Dinge notwendig, um einen Punkt zu holen.“