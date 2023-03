„Glauben alle noch an mehr“ MSV nach dem 2:2 zwischen Stolz und Ärgernis

So wie aus Bakirs Sicht auch in der Tabelle. Da liegt der MSV als Zwölfter weiterhin im Niemandsland. Zu gut, um abzusteigen und zu schwach, um im Aufstiegsrennen eine Rolle zu spielen. Abhaken will der 22-Jährige die Saison aber noch lange nicht: „Wir haben uns im Laufe der Saison mega entwickelt. Wir glauben alle noch an mehr und wollen auch noch mehr.“ Was das genau bedeutet, wird man vielleicht in den kommenden Wochen sehen. Weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch in Dresden.