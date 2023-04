0:5 am Karsamstag Desolater MSV kassiert Heimklatsche gegen Dortmund II

Mit fünf Veränderungen in der Startelf ging der MSV in die Partie gegen Borussia Dortmund II und zeigte im ersten Durchgang vor allem offensiv ein schwaches Spiel. Mit Ball am Fuß fielen die Zebras nur durch Ideenlosigkeit auf, Torchancen gab es keine nennenswerten, lediglich ein paar zaghafte Versuche. Der BVB war in einer generell nicht gerade hochklassigen Partie die bessere Mannschaft und schaffte es gerade über außen immer mal wieder, für Gefahr vor dem Duisburger Tor zu sorgen. Schon in der ersten Minute hatte es die erste Torchance gegeben, als ein abgefälschter Schuss nur knapp übers Tor ging.