„Pack die Mutter ein, ich bin Kapitän“ MSV-Legende „Ennatz“ Dietz feiert 75. Geburtstag

Ausgerechnet der MSV, bei dem Ehrenmitglied Dietz und seine Frau Dauerkarten auf Lebenszeit besitzen, bringt Dietz an seinem Ehrentag am kommenden Mittwoch in Schwierigkeiten. Die Jahreshauptversammlung samt Neuwahlen stehen an. „Meine Frau will mich überreden, auch weil gewählt wird. Ich bin noch am Zweifeln. Dann geht es wieder los mit Happy Birthday und so“, sagt Dietz, „wir haben den 60. super gefeiert und den 70. mit 400 und 600 Leuten. Das muss nicht immer sein, da muss meine Frau noch ein bisschen an mir arbeiten.“ Eine interne Feier mit Familie und Bekannten wird am Sonntag stattfinden.