2:2 gegen Elversberg MSV erkämpft glücklichen Punkt gegen den Spitzenreiter

Spielerische Unzulänglichkeiten, die Probleme schon im Spielaufbau, all das war nun wieder egal. Die Fans peitschten die Mannschaft nach vorne und die überzeugte zumindest kämpferisch. Gut 20 Minuten vor dem Ende prüfte Thore Jacobsen Müller per Distanzschuss und der MSV-Keeper verhinderte mit einer schönen Parade den dritten Rückstand. Ansonsten gab es viel Kampf und wenig Fußball, was eher dem MSV zugutekam. Dicke Torchancen gab es in der Schlussphase auf beiden Seiten keine mehr und so blieb es letztlich beim glücklichen, aber durchaus erkämpften 2:2 für den MSV.